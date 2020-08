Scuola, pediatri Lombardia: tamponi rapidi o sarà caos dopo riapertura 

In vista della riapertura delle scuole, i pediatri chiedono alla Regione Lombardia di poter avere i tamponi rapidi, come quelli che ora sono utilizzati negli aeroporti romani, per stabilire velocemente se un bambino abbia o meno il coronavirus. "Senza questi test, tempo qualche settimana dalla riapertura delle scuole e avremo tantissimi bambini ammalati anche per semplice influenza", ha detto Ezio Finazzi, segretario del sindacato regionale pediatri Simpef.