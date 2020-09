Scuola, Pd: "Il concorso straordinario va rinviato a Natale"

Il Pd non concorda con la data fissata, il 22 ottobre, per il concorso straordinario per la scuola. "Significa stressare le scuole, private di molti docenti che andranno a sostenere le prove. Avremmo preferito farlo a ridosso delle vacanze di Natale", ha detto Camilla Sgambato, responsabile scuola dei Dem. "Fino alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ogni ripensamento è possibile anche se la decisione spetta al ministero dell'Istruzione".