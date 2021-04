Scuola, ministero lavora a tappe serrate su rientro ed esami 

Ansa

Il ministero dell'Istruzione sta lavorando a tappe serrate in vista del rientro a scuola di tutti gli studenti previsto per il 26 aprile. Lunedì mattina è infatti previsto un incontro con i sindacati per fare il punto sui protocolli di sicurezza e sugli esami. L'esito della riunione sarà condiviso con Il Cts che si esprimerà su questi temi.