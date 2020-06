Scuola, ministero: "Al lavoro per far partire i concorsi"

Dopo l'allarme dei sindacati della scuola (85mila cattedre vacanti per il prossimo anno), il ministero dell'Istruzione si è attivato affinché "la macchina concorsuale possa ripartire al più presto". Già a fine aprile, fanno sapere sempre dal ministero, sono stati banditi "concorsi per 62mila posti, successivamente portati a 78mila. Di questi, 32mila sono destinati a una procedura straordinaria per la scuola secondaria di primo e secondo grado".