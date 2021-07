Scuola, Letta: "Basta Dad, impegno per tornare in presenza"

Ansa

"Basta con la Dad. Il nostro impegno maggiore deve essere il ritorno a scuola in presenza". E' l'auspicio lanciato dal segretario del Pd, Enrico Letta, da Reggio Calabria. "I ragazzi - ha aggiunto - hanno vissuto malissimo questa fase. Abbiamo tolo loro il 18esimmo anno di vita. Lo abbiamo fatto perché era giusto per tutelare la salute dei più anziani, ma loro hanno capito che non rischiavano. E' stata una scelta di solidarietà generazionale importante".