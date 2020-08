Scuola, la Regione Abruzzo fissa l'inizio delle lezioni al 24 settembre

La Giunta regionale abruzzese ha deliberato la modifica del calendario scolastico 2020-21, fissando l'inizio delle lezioni per giovedì 24 settembre per tutte le scuole di ogni ordine e grado. La conclusione dell'anno scolastico è prevista per giovedì 10 giugno 2021 per le primarie e le secondarie di primo e secondo grado, per mercoledì 30 giugno per le scuole dell'infanzia.