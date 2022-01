Scuola, ipotesi Regioni: su Dad nessuna distinzione vaccinati e non

Ansa

Le Regioni sono al lavoro per una nuova proposta da avanzare al governo in merito alle quarantene nelle scuole elementari e in prima media. L'intenzione è quella di eliminare la distinzione tra vaccinati e non, nel caso di più contagi in una classe. Il nuovo punto di confronto dovrebbe riguardare la definizione di un numero minimo di contagi in classe, che permetta indistintamente a tutti gli alunni di andare in Dad.