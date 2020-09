Scuola, il 26 settembre i sindacati scendono in piazza 

I sindacati della scuola saranno in piazza il 26 settembre per la manifestazione "Priorità alla scuola". "E' solo una manifestazione, non uno sciopero - hanno spiegato le sigle sindacali Cgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda -: chi parla di sciopero sbaglia. Noi vogliamo essere protagonisti di questo cambiamento, la scuola così com'è non ci piace e va cambiata".