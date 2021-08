Scuola, i sindacati non firmano il protocollo di sicurezza Covid

Nessuna firma per ora da parte dei sindacati al Protocollo sulla sicurezza Covid nelle scuole in vista dell'avvio dell'anno scolastico. E' quanto emerge al termine dell'incontro tra sindacati e i tecnici del ministero dell'Istruzione. Diverse criticità sarebbero sorte in relazione al Green pass, ai controlli, ai tamponi e al distanziamento in classe. Entro agosto il documento dovrà essere necessariamente approvato.