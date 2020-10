Scuola, i sindacati con la Azzolina: "Chiusura sia ultima spiaggia"

Ansa

Chiudere le scuole per rispondere all'emergenza coronavirus "dev'essere l'ultima spiaggia". L'indicazione arriva dai sindacati di settore, che questa volta la pensano come il ministro Azzolina: "Bisogna andare a scuola il più possibile e lavorare per il rientro in presenza anche del secondo ciclo". Durante un vertice con il ministro, le organizzazioni sindacali hanno chiesto di "riaffermare la centralità dell'Istruzione" evitando la chiusura.