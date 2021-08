Scuola, i presidi: confusione e incertezze su avvio anno scolastico

web

A poco più di una settimana dall'avvio del nuovo anno scolastico, "la confusione e le incertezze su come avverrà la ripresa regnano sovrane sia tra i politici sia tra gli amministratori". E' la denuncia dei presidi, che per voce di Mario Rusconi, presidente dell'ANP-Roma, spiegano che "ancora non abbiamo certezze in quale modo" ripartiranno le attività, e che "sul Green pass non vi è una direttiva adeguata per le scuole".