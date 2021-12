Scuola, Floridia: "In Dad 2,6% classi primo ciclo, 1,4% del secondo"

Ansa

Nelle scuole sta facendo didattica a distanza "il 2,6% delle classi del primo ciclo e l'1,4% del secondo". Lo ha detto il sottosegretario all'Istruzione Barbara Floridia, spiegando: "Le classi del primo ciclo in Dad sono più numerose perché non hanno copertura vaccinale completa". Va meglio, chiarisce, per quelle "più coperte a livello di immunizzazione. C'è un aumento ma è sotto controllo".