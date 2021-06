Scuola, Figliuolo: a inizio anno servirà ancora la mascherina

Ansa

"Ora abbiamo la possibilità di vaccinare dai 12 anni in su, quindi gran parte degli studenti. Infine non è detto che non arrivino ulteriori autorizzazioni per arrivare ai 6 anni. Per riaprire la scuola in massima sicurezza in presenza, all'inizio del prossimo anno scolastico sarà però necessaria ancora la mascherina". Lo ha detto il commissario straordinario all'emergenza Covid-19, Francesco Figliuolo.