Scuola, dossier Uecoop: in Italia una famiglia su quattro senza Internet

In Italia una famiglia su quattro non dispone di un accesso Internet a banda larga in grado di supportare, senza problemi massicci, i collegamenti necessari per la didattica on line. E' quanto emerge da una analisi dell'Unione europea delle cooperative (Uecoop) su dati Istat in riferimento alla prossima riapertura delle scuole. Le lezioni telematiche saranno infatti necessarie durante le chiusure temporanee o le quarantene episodiche.