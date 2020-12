Scuola, dal 7 gennaio superiori in presenza al 75%

Ansa

Il 7 gennaio gli studenti delle scuole superiori torneranno in aula in una percentuale del 75% e non più del 50%, come inizialmente previsto. La modifica è stata decisa nel corso della conferenza Stato-Regioni. Inoltre l'esecutivo ha accolto la richiesta dei governatori di sollecitare il Comitato tecnico-scientifico sull'approvazione delle linee guida proposte dalla Regioni per l'apertura degli impianti sciistici dopo l'Epifania.