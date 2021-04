Scuola, da oggi oltre 6,5 milioni di alunni in presenza

Ansa

Oggi rientrano a scuola per seguire le lezioni in presenza poco più di 6,5 milioni di alunni: il 77% degli 8,5 milioni di alunni iscritti nelle scuole statali e paritarie. Quasi otto su dieci, secondo le stime puntuali di Tuttoscuola. Quasi un milione in più della scorsa questa settimana, di cui ben 400mila in Lombardia. L`unica regione in controtendenza la Sardegna, che diventa zona rossa e "chiude" seconde e terze medie e superiori.