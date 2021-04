Scuola, da lunedì lezioni in presenza per quasi 7 milioni di studenti

Ansa

Da lunedì 19 aprile saranno 6 milioni e 850mila gli alunni presenti in aula, sugli 8,5 milioni delle scuole statali e paritarie. Tornano in presenza 291mila alunni in più rispetto all'ultima settimana grazie al passaggio in zona arancione della Campania. Restano invece in zona rossa Puglia, Sardegna e Val d'Aosta, con 390mila alunni in Dad. In totale sono quasi un milione e 657mila gli studenti ancora a casa.