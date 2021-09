Scuola, Costa: "Favorevole a non usare mascherine in classe"

Ansa

"Sarei favorevole a non utilizzare le mascherine in classe, soprattutto se ci troviamo in un ambiente sicuro con personale docente e studentesco vaccinato". Così il sottosegretario alla Salute Andrea Costa. "Occorrono però alcuni distinguo. Togliere la mascherina non deve diventare elemento discriminatorio per chi non è vaccinato, non essendoci un obbligo generalizzato", spiega il sottosegretario.