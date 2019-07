Scuola, continua concorso per i presidi: ok dal Consiglio di Stato

Può continuare il concorso per il reclutamento di 2.050 dirigenti scolastici che era stato annullato dal Tar del Lazio. Il via libera è arrivato dal Consiglio di Stato che ha accolto il ricorso del Miur. "Procederemo senza indugio con le assunzioni. La scuola non può aspettare, ha bisogno di nuovi dirigenti scolastici per guidare gli istituti e superare il fenomeno dannoso delle reggenze", ha detto il ministro dell'Istruzione Marco Bussetti.