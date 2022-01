Scuola, Cisl: no a rientro in classe con modelli ingestibili

Ansa

"La ripresa delle attività didattiche non deve riprodurre modelli che già si sono rivelati ingestibili". Lo sostiene la segretaria della Cisl Scuola, Maddalena Gissi, ricordando "con molta preoccupazione l'esperienza delle lezioni organizzate in parte in presenza e in parte a distanza. Un modello organizzativo che non ha mai garantito la qualità della proposta formativa. Non si possono bloccare gli studenti in quarantena per 5 ore davanti al pc".