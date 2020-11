Scuola, Boccia: "Decisioni da prendere in base a Rt regionale"

Ansa

"Non si deve prendere una decisione univoca sulla scuola, ma deve dipendere dal grado di Rt (indice di contagiosità, ndr) in ogni Regione". Lo ha detto il ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia, al vertice con gli Enti locali sul nuovo Dpcm e le restrizioni in arrivo. "Se un Rt supera un certo livello, allora alcune misure già previste dal piano che abbiamo condiviso e aggiornato insieme devono scattare in automatico", ha aggiunto.