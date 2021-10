Scuola, Bianchi: "Presto linee comuni per quarantena nelle classi"

Ansa

E' in arrivo "un protocollo condiviso per disciplinare la quarantena nelle scuole e per giungere a linee comuni su tutto il territorio". Lo ha annunciato il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi, rispondendo in question time a Rina De Lorenzo di Liberi e Uguali sulla diversa gestione delle quarantene nelle Regioni italiane. Secondo Bianchi "è stato convocato ed è operativo un tavolo tecnico tra Iss, ministero della Salute e dell'Istruzione".