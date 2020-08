Scuola, Azzolina: "Obiettivo è non dover richiudere"

"L'obiettivo non è tanto riaprire le scuole a settembre, ma fare in modo che non richiudano". Lo ha affermato il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, ai microfoni di Rai Radio 1. "Ci sono Paesi che hanno riaperto ma hanno subito richiuso - ha detto Azzolina - altri Paesi riaprono con l'obbligo di usare le mascherina, noi non facciamo così".