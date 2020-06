Scuola, Arcuri: Maturità in sicurezza, consegnati 5,3 mln di mascherine

Gli esami di Maturità "saranno svolti in sicurezza: studenti, presidi, insegnanti e personale non docente avranno la mascherina per proteggere se stessi e gli altri dal rischio di contagio". Lo ha affermato il commissario straordinario per l'Emergenza Covid-19, Domenico Arcuri. Nelle 3.268 scuole che ospiteranno gli esami, sono stati consegnati 5,3 milioni di mascherine, che coprono il fabbisogno di tutte le sessioni delle prove.