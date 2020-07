Scuola, allarme presidi: molti rifiutano il Nord per paura lockdown

"Molti dirigenti neo assunti stanno rinunciando all'incarico al Nord perché troppo lontani da casa non riuscendo ad ottenere l'avvicinamento. Alcuni di loro non vogliono rischiare un altro lockdown da soli, lontani dalla famiglia". Lo ha riferito il presidente dell'Associazione Nazionale Presidi, Antonello Giannelli. "Per loro l'aumento di stipendio non vale il rischio del disagio. Ne consegue un problema di perdita di risorse", spiega Antonelli.