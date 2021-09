Scuola, al via piattaforma per controllo del Green pass

Ansa

E' pronta la piattaforma nazionale per il controllo del Green pass nelle scuole. "Da lunedì 13 settembre, con l'inizio delle lezioni nella maggior parte delle Regioni d'Italia, i dirigenti scolastici, o i loro delegati, avranno a disposizione uno strumento agile per poter controllare, in tempo reale, ogni giorno, lo stato del Green pass dei dipendenti scolastici", spiegano dal ministero dell'Istruzione.