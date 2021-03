Scuola, al via i test Invalsi per i 500mila maturandi italiani

Ansa

Per i 500mila maturandi italiani delle quinte superiori partono i test Invalsi di italiano, matematica e inglese. I test saranno in presenza e saranno organizzati dalle scuole in autonomia, prevedendo piccoli gruppi di studenti fino al 31 marzo. Per le prove suppletive per l'ultimo anno delle superiori c'è tempo fino al 21 maggio. L'esito non sarà comunque vincolante per l'ammissione agli Esami di Stato al via il 16 giugno.