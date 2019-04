Scuola, accordo tra governo e sindacati: revocato lo sciopero del 17 maggio

E' stato siglato nella notte a Palazzo Chigi l'accordo tra i sindacati della scuola e il governo. Alla firma erano presenti il ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti , e il premier Giuseppe Conte . L'intesa prevede più risorse per il rinnovo contrattuale e soluzioni per il precariato. Le sigle sindacali, in seguito all'accordo, hanno sospeso lo sciopero che era stato proclamato per il 17 maggio.

Stipendi adeguati per gli insegnanti - Il ministro Bussetti ha annunciato "più risorse per il prossimo rinnovo contrattuale, per garantire stipendi adeguati agli insegnanti" e soluzioni mirate per il precariato. "Chi insegna da più di 36 mesi avrà percorsi dedicati per l'immissione in ruolo. Sono due dei punti qualificanti dell'intesa. Ringrazio Giuseppe Conte per il supporto dato alla trattativa e ringrazio i sindacati. Insieme stiamo lavorando per il bene della scuola", ha aggiunto.