Scuola: a un anno dal diploma lavora il 35,5%, a tre anni quasi uno su due

Ad un anno dal conseguimento del titolo di scuola superiore risulta occupato il 35,5% dei diplomati del 2017 . Lo rivela il Rapporto 2019 sulla Condizione occupazionale e formativa dei diplomati di scuola secondaria di secondo grado, che sottolinea inoltre come a tre anni dal titolo è occupato invece il 45% dei diplomati: il 24,6% è dedito esclusivamente al lavoro, mentre il 20,4% è impegnato sia nello studio sia nel lavoro.

Tra gli occupati a un anno dal diploma, il 19,8% ha preferito inserirsi direttamente nel mercato del lavoro mentre il 15,7% ha scelto di frequentare l'università lavorando.



Più elevata la percentuale di occupati tra i diplomati professionali (52,0%) e tecnici (43,8%), mentre tocca il minimo tra i liceali (26,8%).



Tra i diplomati del 2015, la quota di occupati risulta più elevata della media per i diplomati professionali (67%) e tecnici (57,4%), mentre tocca il minimo tra i liceali (34,6%). I diplomati che lavorano a tempo pieno (senza essere contemporaneamente impegnati nello studio universitario) guadagnano in media, a un anno dal diploma, 1.114 euro mensili netti. A tre anni dal conseguimento del titolo la retribuzione mensile netta dei diplomati è pari in media a 1.216 euro.