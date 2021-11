Scuola, 150 milioni ai Comuni per servizi di trasporto aggiuntivi

Ansa

I Comuni hanno a disposizione 150 milioni di euro per i servizi di trasporto scolastico aggiuntivi, necessari per limitare la diffusione della pandemia da Covid. Il via libera è arrivato dalla Conferenza unificata Stato-Regioni-enti territoriali: approvato infatti lo schema di decreto del ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, di concerto con Istruzione ed Economia, che stabilisce i criteri per assegnare le risorse ai Comuni.