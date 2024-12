Scossa di terremoto di magnitudo 3.6 nel Casertano

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata dall'Istituto nazionale di geofisica e di vulcanologia alle 7.33 con epicentro nel comune di Roccamonfina, in provincia di Caserta, a una profondità di 2 km. La scossa è stata avvertita dalla popolazione in gran parte della provincia di Caserta e anche in alcune zone del Napoletano. Al momento non risultano danni a persone o cose.