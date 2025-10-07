Logo Tgcom24
Cronaca
Scossa di magnitudo di 3.6 in provincia di Foggia

07 Ott 2025 - 15:19

Una scossa di magnitudo 3.6 è stata registrata in provincia di Foggia, nella Costa Garganica. Lo rende noto l'Ingv, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Per ora non si segnalano danni.

