Scossa di terremoto nel Piacentino, Ingv: magnitudo 4.2

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.2 è stata avvertita dalla popolazione nel Piacentino . Per fortuna, però, non si segnalano danni e nemmeno feriti. La scossa è stata avvertita in buona parte del Nord Italia, da Milano a Torino . L'epicentro, riporta l'Ingv, è stato registrato a sei chilometri dal comune di Cerignale e l'ipocentro a 3 km di profondità.

Le parole del sindaco - "Uno spavento enorme. Una sensazione bruttissima, e già lo stato d'animo non è dei migliori. Si somma sconforto a sconforto", ha detto Massimo Castelli, sindaco di Cerignale. La scossa, che non ha fatto danni, ha trovato gran parte delle persone in casa "e ha fatto saltare per un qualche momento tutti i meccanismi. Io sono uscito con i pochi dipendenti, per forza di cose per un momento il virus è passato in secondo piano", ha aggiunto.

Nessun ferito - Il Dipartimento della Protezione Civile fa sapere che "dalle segnalazioni risultano solo alcuni cornicioni caduti ma nessun danno di rilievo e feriti". La Protezione Civile "si è messa in contatto con le strutture locali. Dalle verifiche effettuate l'evento, con epicentro tra le località di Cerignale, Ottone e Ferriere, è stato avvertito dalla popolazione".