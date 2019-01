Scontro frontale tra auto nel Salento, muoiono due donne

Due donne sono morte in un incidente stradale avvenuto nella notte nel Salento, sulla statale 274 che collega Gallipoli a Santa Maria di Leuca. Le vittime sono Ilenia Falconieri, di 42 anni, di Nardò (Lecce), e Ludovica Preite, di 31 anni, di Taurisano (Lecce). Ancora non chiara la dinamica dello schianto frontale. Quando sono arrivati i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, per le due donne non c'era più nulla da fare. Indagano i carabinieri.