Scontro frontale tra due auto, due morti a Iglesias

Due uomini sono morti in un incidente avvenuto nella notte, poco dopo le 3:30, sulla statale 130 a Iglesias. La tragedia è stata causata da uno scontro frontale tra due auto: sulle cause sono in corso accertamenti. Una terza persona, di circa 30 anni, è rimasta ferita: le sue condizioni sarebbero gravissime.
