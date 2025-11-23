Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
SCHIANTO NELLA NOTTE

Scontro frontale tra due auto, due morti a Iglesias

23 Nov 2025 - 08:47
© IPA

© IPA

Due uomini sono morti in un incidente avvenuto nella notte, poco dopo le 3:30, sulla statale 130 a Iglesias. La tragedia è stata causata da uno scontro frontale tra due auto: sulle cause sono in corso accertamenti. Una terza persona, di circa 30 anni, è rimasta ferita: le sue condizioni sarebbero gravissime.

iglesias