Scontro frontale a Frosinone, muore pensionato di 78 anni

Incidente stradale mortale nel pomeriggio sulla Regionale 156 "dei Monti Lepini": è accaduto all'altezza del Km 12 nel tratto che unisce la periferia di Frosinone con Giuliano di Roma. Stando ad una prima ricostruzione dei Carabinieri, una Peugeot guidata da un 25enne di Amaseno si è scontrata frontalmente con una Renault sulla quale viaggiava il pensionato Domenico Attinà, 78 anni e residente a Roma. L'anziano è morto sul colpo ed a nulla sono valsi i soccorsi del personale sanitario del 118 intervenuto in pochi minuti.