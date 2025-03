E' di un morto e un ferito grave il bilancio dello scontro fra due auto che si è verificato nella notte a Pizzighettone, in provincia di Cremona. La vittima, sarebbe un 62enne. Grave, trasportato in ospedale in regime di massima emergenza, il conducente dell'altra vettura, un 37enne. Sul posto gli agenti della polizia stradale e i vigili del fuoco.