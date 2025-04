Un grave incidente stradale si è verificato a Pozzuolo Martesana, nel Milanese, dove un mezzo pesante si è scontrato, poco dopo gli svincoli per la A58 sulla provinciale 103, con un'auto. Il bilancio è di un morto e un ferito grave. Sulla vettura viaggiavano una donna di 46 anni, la persona deceduta, e la figlia 16enne, che è stata intubata e portata via in codice rosso con l'elisoccorso all'ospedale di Bergamo. Illeso il conducente del mezzo pesante.