Dopo gli scontri esulta il movimento No Tav: "Siamo tornati" | Sale il numero di feriti, 450 identificati

Secondo quanto riferisce l'agenzia Ansa sono 450 al momento gli identificati per gli scontri di sabato in Val di Susa durante la protesta No Tav. E' salito anche il numero di feriti certe fonti parlano di oltre 120, altre di 143. Intanto i No Tav hanno diffuso un comunicato in cui si esalta l'accaduto: "La differenza sostanziale con chi spreca parole per dare dei facinorosi e degli incappucciati a chi partecipa attivamente alla costruzione di un mondo migliore è che questi politicanti tentano in maniera abbozzata e a tratti autoritaria di affrontare volenti o nolenti i frutti marci della loro crisi, noi costruiamo passo dopo passo la possibilità di porre fine a ingiustizia e sfruttamento. I politicanti di ogni risma devono mettersi il cuore in pace, il Tav è tornato ad essere centrale nelle loro preoccupazioni. Il villaggio di Asterix che pensavano di aver sconfitto è più vivo e combattivo che mai e oggi li ha decisamente battuti". Lo afferma il movimento No Tav in una nota diffusa dopo gli scontri di ieri in Val di Susa.