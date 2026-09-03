Sciopero dei treni, stop alla circolazione il 7 e l'8 settembre

Alcune sigle sindacali autonome hanno proclamato uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario di 24 ore a partire dalle ore 21.18 di lunedì 7 settembre fino alle ore 21 di martedì 8 settembre 2026. L'agitazione potrà causare cancellazioni e variazioni al servizio dei treni regionali, suburbani, di lunga percorrenza e ai collegamenti aeroportuali. L'astensione potrebbe quindi determinare ritardi, cancellazioni o modifiche al servizio ferroviario anche prima dell'inizio e dopo la sua conclusione, con possibili disagi per i passeggeri.