Sciopero dei treni il 7 e l'8 settembre: gli orari e le fasce di garanzia

Il primo lunedì di settembre inizia con possibili disagi per i pendolari in tutta Italia. Dalle ore 21:18 di lunedì 7 alle ore 21:00 di martedì 8 settembre è infatti indetto uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord, a eccezione del personale mobile di Trenitalia delle Direzioni Provinciali di Trento e Bolzano. Lo rende noto Trenitalia spiegando che i treni potrebbero subire cancellazioni o variazioni. La mobilitazione è stata proclamata dalle sigle sindacali autonome.
Garantiti i servizi essenziali
Gli effetti dell'agitazione, in termini di sospensione delle corse e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l'orario di termine dell'agitazione sindacale. Per il trasporto Regionale di Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00.
Informazioni
Trenitalia, tenuto conto delle possibili ripercussioni sul servizio, invita i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione. Informazioni su collegamenti e servizi attivi sono disponibili consultando l'App di Trenitalia, i canali social e web del gruppo FS, il numero verde gratuito 800892021, oltre che nelle biglietterie e negli uffici assistenza delle stazioni, attraverso le self-service e le agenzie di viaggio.
Come chiedere il rimbo0rso in caso di rinuncia al viaggio
I passeggeri che intendono rinunciare al viaggio possono chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero: fino all'ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce; fino alle ore 24:00 del giorno antecedente lo sciopero stesso, per i treni Regionali; in alternativa possono riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, secondo la disponibilità dei posti.