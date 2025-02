Sciopero del trasporto locale, a Milano chiuse 4 linee metro su 5

I tram potrebbero subire ritardi o cancellazioni al di fuori delle fasce garantite (dalle 6:30 alle 9:30 e dalle 17 alle 20). La protesta riguarda anche le corse dei bus di Autolinee Toscane che coinvolgerà le linee urbane. Il servizio è garantito dalle 4:15 alle 8:14 e dalle 12:30 alle 14:29. La regolarità del servizio fuori dalle fasce di garanzia, nonché la presenza di personale alle biglietterie, dipenderà dalle adesioni allo sciopero. In questo caso lo sciopero, proclamato sempre da Cobas Lavoro Privato, è stato indetto per denunciare turni troppo lunghi, pause irrisorie, soste ai capolinea troppo brevi e tempi di trasferimenti non più congrui, turni con guida effettiva non conformi ad accordi e prassi aziendale, tempi di percorrenza, rispetto delle cadenze e individuazione di regole volte a migliorare la conciliazione tra lavoro e tempo libero, parco mezzi vetusto e relativa manutenzione, manutenzione mezzi, problematiche cabine, impianti di condizionamento e riscaldamento vetture, mancata formazione durante orario di lavoro di nuovi veicoli aziendali, rimodulazione delle indennità, ferme da 30 anni calcolate ai tempi delle lire.



A Pavia tutte le linee di Autoguidovie sono "interrotte per forza maggiore", perché interessate dallo sciopero di 24 ore indetto dalle Segreterie Territoriali di Pavia delle OO.SS. FIT CISL e UGL FNA. Sono garantite le corse in partenza dai capolinea e indicate negli orari pubblicati: dalle 5:30 alle 8:30 e dalle 15 alle 18. Pertanto, potrebbero non essere garantite tutte le corse in partenza nella fascia oraria: da inizio servizio alle 5:29 e dalle 8:31 alle 14:59; e dalle 18:01 a fine servizio.