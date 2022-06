Sciopero Ryanair, sindacati: oltre 90 voli cancellati

Sono oltre 90 i voli Ryanair cancellati in Italia per lo sciopero di 24 ore proclamato da Filt-Cgil e Uiltrasporti nella giornata di sabato.

Circa 40 voli erano stati cancellati preventivamente venerdì, mentre altri 50 sono stati annullati prima delle 18, al momento dell'entrata in vigore della fascia di garanzia (18-21). Si aggiungono inoltre circa 30 voli cancellati in Toscana per lo sciopero di Toscana aeroporti handling e Toscana aeroporti Spa.