Sciopero per il clima, 300mila manifestanti in tutta Italia

Sono più di 300mila le persone scese in piazza in tutta Italia per il clima: lo hanno annunciato gli organizzatori dei Fridays For Future. "Cortei in più di 110 città piccole e grandi. I picchi ci sono stati a Roma (30mila persone sono arrivate in piazza del Popolo), Milano con 25.000 persone, Torino e Napoli con 10.000 persone e tantissime altre città", si legge nella nota ufficiale.