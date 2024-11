Sciopero nazionale del trasporto pubblico: venerdì 8 novembre non ci saranno fasce di garanzia

A Torino per Gtt risultano parzialmente garantite con il completamento delle corse in partenza entro il termine delle fasce orarie indicate alcune linee della metro dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 12 alle ore 15. Il servizio extraurbano garantirà le corse dall'inizio del servizio alle 8 e dalle 14.30 alle 17.30. A Bologna e Ferrara non saranno garantiti i servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano nel corso dell'intera giornata. Lo riporta Tper sul suo sito ufficiale. Stesso principio per Genova, dove il personale Amt si asterrà dal lavoro per l'intero turno. Nelle due fasce orarie dalle 6 alle 9 e dalle 17.30 alle 20.30 in ambito urbano e extraurbano sarà erogato indicativamente il 30% del servizio per i collegamenti con gli ospedali e le stazioni ferroviarie. A Firenze in alcune aree saranno operative alcune corse nelle fasce orarie tra le 4.15 e le 8.14 e tra le 12.30 e le 14.29.



In Trentino la protesta interesserà le corse di autobus urbani ed extraurbani e la linea ferroviaria Trento-Malè e Trento-Bassano del Grappa. "A differenza delle volte passate, venerdì non è prevista la garanzia del servizio nelle fasce orarie che tutelano la mobilità dei viaggiatori, ma solo i servizi assolutamente indispensabili per la generalità degli utenti nonché la garanzia di quelli specializzati di particolare rilevanza sociale - informano i sindacati -. Nel caso del nostro territorio tra le 5.30 e le 8.30 e tra le 16 e le 19 sarà garantito il 30 per cento dei servizi, con particolare attenzione a quelli per l'utenza più fragile. Sarà Trentino Trasporti a comunicare quali corse verranno effettuate".