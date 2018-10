Sciopero nazionale di trasporti, scuola e sanità: venerdì si rischia la paralisi

La mobilitazione, proclamata in tutta Italia dalle sigle Usi, Cub, Sgb e Sial Cobas, durerà 24 ore e riguarderà personale a tempo indeterminato e determinato, e i lavoratori con contratti precari e atipici.



Trasporti locali - A Milano l'Atm ha fattto sapere che la mobilitazione è prevista dalle 8:45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio.



A Roma l'Atac ha istituito alcune fasce di garanzia per gli utenti: il servizio sarà regolare fino alle 8:30 e dalle 17 alle 20.



Rifiuti - A Roma l’Ama, l’azienda dei rifiuti, ha comunicato che lo sciopero dei suoi dipendenti durerà l’intera giornata, assicurando però i servizi minimi e indispensabili e prevedendo un’adesione limitata.



Trasporto nazionale - Per il personale del trasporto ferroviario lo sciopero avrà inizio alle 21 del 25 ottobre per terminare 24 ore dopo, alle 21 del 26 ottobre. Trenitalia e Trenord hanno pubblicato sui loro siti i servizi minimi garantiti. Trenord, in particolare, fa sapere che giovedì 25 viaggeranno regolarmente i treni già in corsa o che arrivano a destinazione entro le ore 22, mentre venerdì 26 viaggeranno i treni che rientrano nelle fasce orarie garantite 6-9/18-21.



Italo ha pubblicato sul suo sito una tabella in cui sono indicati tutti i treni garantiti e quelli a rischio soppressione.



Per il trasporto aereo lo sciopero inizierà a mezzanotte del 26 ottobre e terminerà alle 23.59 del giorno stesso, ma coinvolgerà solo il personale degli aeroporti di Milano (Malpensa e Linate) e Bologna. Non sono stati comunicati voli garantiti.



Scuola - Interessati dalla mobilitazione le scuole e le università. Alcuni dei sindacati della scuola aderiscono e in particoalre il Sgb chiede l'abolizione dell'alternanza scuola-lavoro, la stabilizzazione dei precari e l'aumento degli stipendi.



Sanità - Nel settore sanità lo sciopero è stato indetto dalle sigle Cub, Sgb, Si Cobas e Usi-Ait. Il ministero ha assicurato che saranno esentate dallo sciopero le zone colpite da calamità naturali o con consultazioni elettorali ed escluse le aziende, gli enti e i settori già interessati da scioperi proclamati in precedenza. coinvolti anche i Vigili del fuoco, nella fascia oraria tra le 8 e le 14.