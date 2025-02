Nuovo sciopero di bus e metro, lunedì 24 febbraio a rischio disagi

Nella Capitale l'agitazione interesserà la rete Atac e le linee periferiche gestite da operatori privati. Il servizio sarà comunque regolare fino alle 8.30 e dalle 17 alle 20. Sempre a causa dello sciopero possibili disagi per le attività dello sportello al pubblico di Roma Servizi per la Mobilità, in via Silvio D'Amico 38, e per il Contact Center 06/57003. Lo rende noto l'ufficio stampa di Roma Servizi per la mobilità.