Sciopero lunedì 9 marzo, dalla scuola ai trasporti pubblici: ecco chi si ferma

Sul fronte mezzi di trasporto, l'agitazione è supportata da Slai-Cobas e la durata prevista è di 24 ore. Saranno garantiti i servizi minimi e le fasce di garanzia, che variano di città in città. Usi e Usb non aderiscono. Per quanto riguarda la scuola è invece Flc Cgil a proclamare un'intera giornata di astensione dal lavoro per il personale degli istituti scolastici, università, ricerca, formazione professionale e scuole non statali.