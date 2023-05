Sciopero generale del 26 maggio: a rischio scuola e trasporti

La nota di Trenitalia L’Usb ha precisato che durante lo sciopero saranno garantiti i servizi minimi essenziali, ma il rischio di disagi soprattutto per quanto riguarda il settore trasporti è alto. Le compagnie hanno specificato che ci potranno essere ritardi e cancellazioni, con Trenitalia che ha indicato la fascia tra le 9.00 e le 17.00 come quella maggiormente a rischio, specificando che ritardi e disagi potranno verificarsi anche prima e dopo. Lo sciopero non coinvolgerà però i trasporti dell'Emilia-Romagna (a causa dell'emergenza alluvione) né i treni a lunga percorrenza (Frecce e Intercity). Per le informazioni su collegamenti e servizi si rimanda all'app Trenitalia, la sezione Infomobilità del sito web trenitalia.com, i canali social e web del Gruppo FS Italiane, il numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie e negli uffici assistenza delle stazioni ferroviarie, le self service e le agenzie di viaggio convenzionate.

Lo sciopero del trasporto pubblico Coinvolti dallo sciopero anche i lavoratori Italo. Sul proprio sito la società ha pubblicato l'elenco dei treni garantiti. Difficoltà di spostamento in Lombardia anche per Trenord: i disagi interesseranno tutta la giornata, ma non i treni con orario di partenza previsto tra le 6 e le 9 e tra le 18 e le 21.

Per il trasporto pubblico locale, incrociano le braccia gli autisti di bus, tram e metropolitane in varie città, tra cui Milano, Torino, Napoli e Firenze, dove saranno però previste fasce di garanzia. Non ci sarà invece sciopero a Roma, dove le aziende dei trasporti ATAC e TPL e Cotral hanno garantito un servizio regolare per venerdì.

A Milano il servizio Atm sarà garantito fino alle 8.45 e dalle 15 alle 18. A Torino sciopera il servizio urbano, suburbano, metropolitana e centri di servizi al cliente dalla mezzanotte alle 6.00 e poi dalle ore 9.00 alle ore 14.00 e dalle 15.00 a fine servizio.