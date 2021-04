Scioperi, il primo giugno nuovo stop del trasporto locale 

ansa

Nel trasporto pubblico locale è stato proclamato uno sciopero di 24 ore per il primo giugno. A decretare la protesta, dopo quelle dell'8 febbraio e del 26 marzo, sono unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl Fna "per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro scaduto da più di tre anni". In una nota le organizzazioni sindacali hanno detto che dal governo sono arrivate solo "proposte irricevibili".